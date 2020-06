Mais quatro mortes e 259 contágios em Portugal. Norte com maior subida do último mês

© Rodrigo Buendia/AFP

Por TSF 22 Junho, 2020 • 13:56 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 1534 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais quatro do que nas últimas 24 horas.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora 39392, mais 259 do que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se tem registado o maior número de surtos, a pandemia de Covid-19 atingiu os 16.762 casos confirmados, mais 164 do que no sábado.

Esta segunda-feira, o Norte teve o maior aumento de casos positivos de Covid-19 do último mês. Depois de um sábado e domingo praticamente sem novos contágios (seis e sete, respetivamente), contaram-se mais 71 nesta região, quase 30% do total nacional. Ou seja, esta é a subida mais acentuada, a Norte, desde 19 de maio.

Existem, neste momento, 424 doentes internados, dos quais 72 estão em unidades de cuidados intensivos.

Pelo menos 25548 pessoas já conseguiram recuperar da Covid-19.

Há ainda 30956 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 1782 aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas.

No que toca aos óbitos, 814 foram registados no Norte, 440 na região de Lisboa e Vale do Tejo, 248 no Centro, 15 no Algarve, 15 nos Açores e dois no Alentejo. O arquipélago da Madeira continua a não registar vítimas mortais.

No total, o Norte é a região que regista o maior número de casos de contágio confirmados (17320), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (16926), da região Centro (4005), do Algarve (529) e do Alentejo (376). Há ainda 144 casos nos Açores e 92 na Madeira.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19