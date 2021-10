Mais quatro mortes e 696 novos casos de Covid. Rt sobe e incidência desce

© André Rolo/Global Imagens

Estão confirmadas 17 979 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais quatro do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1 069 975, mais 696 nas últimas 24 horas e houve também redução nos internamentos.

Segundo o boletim epidemiológico da DGS divulgado esta sexta-feira estão internadas 357 pessoas, menos nove em relação a quinta-feira, das quais 67 em cuidados intensivos, mais uma nas últimas 24 horas.

Todas as regiões de Portugal continental apresentam um índice de transmissibilidade (Rt) do vírus SARS-CoV-2 inferior a 1, mas registaram um aumento deste indicador, que agora é de 0,89.

A taxa de incidência da doença causada pelo coronavírus em Portugal é esta sexta-feira de 101,7 casos por 100 mil habitantes.

As mortes ocorreram na região Norte (1), na região Centro (1), Alentejo (1) e no Algarve (1). Do total de vítimas mortais registadas, até à data, em Portugal 9429 eram homens e 8550 mulheres.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que estão ativos menos 110 casos, para um total de 30 501, e que 802 pessoas foram dadas como recuperadas da doença nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 1 021 495 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde aumentou (mais 47), situando-se nos 27 400.

O coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 494 350 homens e 574 892 mulheres, segundo os dados da DGS.

O concelho de Alcoutim, no Algarve, regista a taxa de incidência mais alta do país, com 1252 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias.

