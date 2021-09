Mais seis mortes e 1231 novos casos de Covid em Portugal. Internamentos descem

© Igor Martins / Global Imagens

Por Carolina Quaresma 07 Setembro, 2021 • 15:02 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal regista, nesta terça-feira, seis mortes e 1231 novos casos de infeção por Covid-19. Estão já confirmados 17.816 mortes devido à Covid-19 e um total de 1.048.941 pessoas infetadas pelo coronavírus, desde o início da pandemia, no país.

Há, neste momento, 39.910 casos ativos. Lisboa e Vale do Tejo (LVT) regista mais 328 casos, enquanto a região Norte tem 440 novas infeções. Em conjunto, ambas as regiões contam com 62,3% do total de novos casos.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Das seis mortes, três ocorreram em LVT, uma no Centro, uma no Norte e outra no Alentejo.

Até ao momento, 991.215 pessoas conseguiram recuperar, das quais 3280 nas últimas 24 horas.

Há ainda 40.355 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há agora 650 pessoas internadas (menos 32 do que nas últimas 24 horas), 135 das quais em cuidados intensivos (menos cinco do que no último registo).

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19