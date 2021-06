Mais seis mortes e 1350 novos casos de Covid em Portugal. Rt sobe para 1,12

© Maria João Gala /Global Imagens

Estão confirmadas 17.055 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais seis do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 860.395, mais 1350 nas últimas 24 horas, o número diário mais alto desde 24 de fevereiro.

O Rt nacional situa-se em 1,12, uma subida face aos 1,09 registados esta segunda-feira.

Dos novos casos, 928 (69%) registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo, a mesma região onde ocorreram todas as seis mortes conhecidas esta quarta-feira. Seguem-se o Norte, com 199 casos (15%), o Algarve com 90, o Centro com 85, o Alentejo com 30, os Açores com 16 e a Madeira, com dois.

O número de internamentos cresceu em cinco, para 351. Nas Unidades de Cuidados Intensivos há mais quatro pessoas, para um total de 83.

Há, neste momento, 26.248 casos ativos, mais 755. Recuperaram também da doença mais 589 pessoas nas últimas 24 horas.

O índice nacional de transmissibilidade (Rt) do coronavírus SARS-CoV-2 subiu de 1,09 para 1,12 e a incidência de casos de infeção por 100.000 habitantes subiu de 84,5 para 91.

De acordo com o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o Rt em Portugal continental é ligeiramente superior, com uma subida de 1,1 para 1,13.

A taxa de incidência a 14 dias em Portugal continental subiu hoje para 90,5. Na segunda-feira a taxa era de 83,4.

