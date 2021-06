Mais seis mortes e 1746 novos casos de Covid-19 em Portugal

© Pedro Correia/Global Imagens

Estão confirmadas 17.092 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais seis do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 877.195, mais 1746 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 32.134 casos ativos, 63 dos quais registados desde segunda-feira.

Portugal regista esta segunda-feira o número mais alto de novas infeções desde fevereiro. Desde o dia 19 de fevereiro, quando se registaram 1940 contágios, que o número de novos casos diários não era tão elevado.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 55% do total das novas infeções, concentrando 965 novos casos.

Há neste momento 51.109 contactos em vigilância, mais 1058 desde segunda-feira.

Cinco mortes atribuídas à Covid-19 nas últimas 24 horas ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo e uma na região Norte.

A incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal continental está nos 161,7 casos por cem mil habitantes, e na totalidade do território é 158,5, indicam os dados oficiais.

Na sexta-feira, a incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal continental estava nos 138,7 casos por cem mil habitantes, enquanto o valor para a totalidade do território se situava nos 137,5.

De acordo com o boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA), o índice de transmissibilidade (Rt) registou na segunda-feira uma descida de 1,14 para 1,13 em todo o território nacional e de 1,15 para 1,14 em Portugal continental.

Os dados do índice de transmissibilidade e da incidência a 14 dias são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo contabilizam-se até agora 338.702 casos e 7260 mortes atribuídas à Covid-19.

A região Norte tem esta terça-feira 361 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 345.390 casos de infeção e 5.365 mortes desde o início da pandemia. Na região Centro registaram-se mais 152 casos, acumulando-se 121.883 infeções e 3027 mortos.

No Alentejo foram assinalados mais 30 casos, totalizando 30.933 infeções e 972 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim desta terça-feira revela que foram registados 180 casos, acumulando-se 24.235 infeções e 365 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou 11 casos, somando 9908 infeções e 69 mortes devido à Covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm esta terça-feira 47 novos casos, contabilizando 6144 casos e 34 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 477.082 mulheres e 399.662 homens e, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 451 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8971 eram homens e 8121 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

Do total de mortes, 11.218 eram pessoas com mais de 80 anos, 3648 com idades entre os 70 e os 79 anos, e 1540 tinham entre os 60 e os 69 anos.

A pandemia de Covid-19 provocou, pelo menos, 3.925.816 mortos no mundo, resultantes de mais de 181 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

