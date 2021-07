Mais seis mortes e 2316 novos casos de Covid-19 em Portugal

© Carlos Alberto / Global Imagens

Estão confirmadas seis mortes devido à Covid-19 em Portugal. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 956 985, mais 2316 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 51 255 casos ativos.

O país registou, nas últimas 24 horas, um novo aumento do número de pessoas internadas com Covid-19: mais 9 em enfermaria (928 no total) e mais duas em unidades de cuidados intensivos (200 no total).

A maioria das novas infeções por SARS-CoV-2 regista-se esta terça-feira na região do Norte (920), enquanto em Lisboa e Vale do Tejo há mais 835 pessoas contagiadas.

As seis mortes das últimas 24 horas registaram-se nas regiões de Lisboa e Vale do Tejo (quatro), Norte (uma) e Centro (uma).

Desde o início da pandemia, já foram diagnosticadas 956 985 pessoas com o SARS-CoV-2 e morreram 17 307 pessoas.

De acordo com a autoridade de saúde, Portugal registou nas últimas 24 horas uma diminuição dos casos ativos, menos 2741, totalizando agora 51 255, e mais 5051 pessoas recuperadas, o que aumenta para 888 423 o número de recuperados desde o início da pandemia.

O número de contactos em vigilância registou esta terça-feira uma diminuição, menos 457 em relação a segunda-feira, num total de 80 227.

