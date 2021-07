Mais seis mortes e 3162 novos casos de Covid-19

Porto © José Coelho/Lusa

Foram registadas seis mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas e 3162 casos de infeção. Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.148 pessoas devido à Covid-19 e foram registados 905.651 contágios.

Os novos casos são maioritariamente repartidos entre Lisboa e Vale do Tejo (1407) e a região Norte (1047). Aumentou a incidência da Covid-19 para 280,5 casos de infeção por cem mil habitantes.

Os internamentos continuam a aumentar. São agora 632, mais 15 nas últimas 24 horas. Há 144 pessoas em unidades de cuidados intensivos, mais três desde sexta-feira.

CONSULTE AQUI O BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

De registar são ainda mais 683 casos ativos e mais 1317 contactos em vigilância.

As seis mortes registadas nas últimas 24 horas ocorreram: nas regiões do Algarve, com duas; no Centro, com uma; e Lisboa e Vale do Tejo, com três, elevando o número de óbitos atribuídos à pandemia para um total de 17.148, dos quais 9.007 relativos a homens e 8.141 a mulheres. A faixa etária em que se regista maior número de mortos é a de maiores de 80 anos, seguida dos 70-79.

Desses seis óbitos este sábado anunciados, um enquadra-se na faixa etária entre os 50 e 59 anos, e outro na faixa etária dos 60-69, enquanto os restantes quatro estão no grupo dos 70-79 anos.

A faixa etária com maior número de casos registados nas últimas 24 horas foi a dos 40 aos 49 anos, seguindo-se o grupo dos 50 aos 59 anos e os grupos dos 20-29 e 30-39 anos.

Segundo os dados disponibilizados na página da DGS relativos a sexta-feira, existem agora 9.625.694 doses de vacinas administradas, 5.915.601 referentes à primeira dose e 3.710.093 à segunda.

Portugal continental regista uma taxa de incidência de infeções por cem mil habitantes de 280,5, ao nível continental e de 271,2 a nível nacional, enquanto o índice de transmissibilidade (Rt) do vírus está a 1,18 a nível nacional (1,19 ao nível do continente).

A pandemia de Covid-19 provocou pelo menos 4.013.756 mortos em todo o mundo, resultantes de mais de 185,5 milhões de casos de infeção pelo coronavírus, segundo o balanço mais recente feito pela agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, uma cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.

