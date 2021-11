Mais seis mortes e 568 novos casos de Covid em Portugal. Incidência e Rt aumentam

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por Cátia Carmo 08 Novembro, 2021 • 15:04 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 18 209 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais seis do que no último boletim epidemiológico emitido pela Direção-Geral da Saúde (DGS). O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1 098 125, mais 568 nas últimas 24 horas.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

A taxa de incidência de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias a nível nacional continua a subir situando-se esta segunda-feira nos 116,9 casos por 100 mil habitantes, assim como o índice de transmissibilidade (Rt) que passou de 1,04 para 1,08.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado esta segunda-feira, estão agora internadas 360 pessoas, mais 19 do que no domingo, das quais 62 em unidades de cuidados intensivos, menos duas nas últimas 24 horas.

Das seis mortes, duas ocorreram na região do Norte, outras duas no Centro, uma em Lisboa e Vale do Tejo e outra na região Autónoma da Madeira.

Segundo a DGS, quatro das vítimas mortais tinham mais de 80 anos, uma entre os 70 e os 79 anos e outra entre os 60 e 69.

Do total de vítimas mortais registadas até à data em Portugal 9545 eram homens e 8664 mulheres. Os dados divulgados pela DGS mostram também mais 166 casos ativos, para um total de 33 852, e que 396 pessoas foram dadas como recuperadas da Covid-19 nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 1 046 064 recuperados.

Nas últimas 24 horas, o número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde desceu (menos 10), situando-se nos 24 850.

LEIA TUDO SOBRE A COVID-19 AQUI