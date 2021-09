Mais seis mortes e 755 casos de Covid em Portugal. Rt sobe e incidência desce

Porto © André Rolo/Global Imagens

Estão confirmadas 17.968 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais seis do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.068.530 , mais 755 nas últimas 24 horas.

O Rt nacional subiu de 0,85 para 0,87. Já a taxa de incidência, a nível nacional, diminuiu de 111,6 casos por cem mil habitantes para 105,6.

O número de doentes internados nas enfermarias portuguesas caiu em 13, para 386. Nos Cuidados Intensivos há também uma diminuição de seis doentes, que são agora 68.

O número de casos ativos é esta quarta-feira de 30.495, uma diminuição de 52 e há mais 801 casos de recuperação da doença. Há mais 50 contactos em vigilância.

Entre as novas infeções destacam-se as crianças entre 0 e 9 anos com 137 novas infeções, seguidas das faixas etárias dos 60 aos 69 anos (mais 98), dos 20 aos 29 anos (mais 91), dos 10 aos 19 (mais 88), dos 30 aos 39 anos (mais 88) e dos 40 aos 49 anos (mais 88).

Nas pessoas com mais de 80 anos registaram-se 29 novos casos, na faixa etária entre os 70 e os 79 houve mais 54 infeções e entre os 50 e os 59 mais 84.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificadas 295 novas infeções, contabilizando-se até agora nesta área geográfica 413.272 casos e 7.673 mortos.

A região Norte registou 213 novas infeções por SARS-CoV-2, totalizando 410.021 casos de infeção e 5.553 óbitos desde o início da crise pandémica.

Na região Centro registaram-se mais 117 casos, perfazendo 142.729 infeções e 3.142 mortos.

No Alentejo foram assinalados 37 novos casos de infeção, totalizando 38.821 contágios e 1.024 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve, o boletim de hoje da DGS contabiliza 60 novos casos, acumulando-se 42.599 contágios pelo SARS-CoV-2 e 462 óbitos.

A região Autónoma da Madeira contabilizou 20 novos casos, somando 12.248 infeções e 72 mortes devido à doença Covid-19 desde março de 2020.

