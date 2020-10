Mais seis mortes e 888 novos casos de Covid-19 em Portugal

Porto © Estela Silva/Lusa

Por TSF 02 Outubro, 2020 • 13:46 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 1983 mortes (993 homens e 990 mulheres) devido à Covid-19 em Portugal, mais seis do que no último boletim epidemiológico.

O número de pessoas infetadas pela doença até agora é 77.284, mais 888 do que nas últimas 24 horas. No total, 35.060 foram dianosticados com a doença. Já do sexo feminino, 42.224 pessoas já foram infetadas. Há, neste momento, 25.942 casos ativos.

Até ao momento, 49.359 pessoas conseguiram recuperar, das quais 422 recuperaram nas últimas 24 horas.

Há 45.613 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19