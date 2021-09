Mais sete mortes e 1323 novos casos de Covid-19. R(t) e incidência descem

© André Rolo / Global Imagens

Portugal regista esta sexta-feira mais sete mortes e 1323 novos casos de infeção por Covid-19 do que os registados no último boletim epidemiológico. Desde o início da pandemia em Portugal, em março de 2020, estão confirmadas 17 843 mortes. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1 053 450.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) estão hoje internadas 569 pessoas com covid-19, menos 28 do que na quarta-feira. Em unidades de cuidados intensivos estão 118 pessoas, menos nove do que na quinta-feira.

A maior parte dos novos casos (478) registou-se na região Norte, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo, com 408 novas infeções.

As mortes ocorreram na região de Lisboa e Vale do Tejo (3), na região Norte (3) e na região Centro (1).

A taxa de incidência nacional de infeções com SARS-CoV-2 nos últimos 14 dias em Portugal baixou para 240,7 casos por 100 mil habitantes e o índice de transmissibilidade desceu para 0,87 em todo o território.

