Mais sete mortes e 3194 casos de Covid em Portugal. Rt nacional desce

Foram registadas sete mortes devido à Covid-19 nas últimas 24 horas e 3194 casos de infeção. Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17.142 pessoas devido à Covid-19 e foram registados 902.489 contágios.

Das sete mortes registadas no boletim desta sexta-feira, quatro aconteceram em Lisboa e Vale do Tejo e três no Norte. Há indicação de mais 1727 casos de recuperação e da existência de mais 1460 casos ativos.

O número de doentes Covid internados subiu em 18, para 617. Destes, 141 estão em Cuidados Intensivos, mais cinco pessoas face à última atualização.

A nível nacional, o Rt desceu para 1,18, mas a incidência é agora de 272,0 casos de infeção por 100 mil habitantes, uma subida face à última quarta-feira.

A nível continental, o Rt é de 1,19 e a incidência está nos 280,5.

