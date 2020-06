Mais sete mortes por Covid-19. Lisboa e Vale do Tejo com 91% dos novos casos

Comemorações do 10 de junho em gfrente ao Mosteiro dos Jerónimos © Gerardo Santos/Global Imagens

Estão confirmadas 1504 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais sete nas últimas 24 horas.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora de 35.910, mais 310 do que no último boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Dos 310 novos contágios, 283 foram registados na região de Lisboa e Vale do Tejo, o que representa 91% do aumento.

Há 415 doentes internados, dos quais 70 em unidades de cuidados intensivos.

Até ao momento, 22.002 pessoas conseguiram recuperar da doença, mais 260 do que na quarta-feira.

Há ainda 30.615 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 1562 aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas.

Quanto ao total de óbitos, foram registados 810 na região Norte, 417 em Lisboa e Vale do Tejo, 246 no Centro, 15 no Algarve, 15 nos Açores e um no Alentejo. O arquipélago da Madeira continua a não registar vítimas mortais.

Entre os casos de contágio, há mais doentes do sexo feminino (20.320 mulheres e 15.590 homens contraíram Covid-19). A maioria das pessoas que morreram depois de terem sido infetados pelo novo coronavírus tinha mais de 80 anos (4717 casos).

O Norte é a região que regista o maior número de casos de contágio confirmados (17.007), seguido de Lisboa e Vale do Tejo (14.161), do Centro (3841), do Algarve (391) e do Alentejo (277). Há ainda 143 casos nos Açores - mais um do que no último boletim - e 90 na Madeira.

