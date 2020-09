Mais três mortes e 802 novos casos de Covid-19 em Portugal

© Adelino Meireles / Global Imagens

Estão confirmadas 1928 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais três do que no último boletim epidemiológico. Os óbitos foram registados em Lisboa e Vale do Tejo.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora 70.465, mais 802 do que nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 22.247 casos ativos.

Até ao momento, 46.290 pessoas conseguiram recuperar, das quais 316 nas últimas 24 horas.

Os hospitais portugueses contam agora com 571 pessoas internadas com a doença, mais 25 do que no último dia. Nas unidades de cuidados intensivos estão 77 internados.

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi a que registou mais novos casos, com 483 infetados. Em segundo lugar aparece o Norte com 240 novos doentes.

Há 40.765 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

