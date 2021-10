Mais três mortes e 965 casos de Covid-19 em Portugal. Rt e incidência sobem

© Patrícia de Melo Moreira/AFP

Estão confirmadas 18.144 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais três do que no último boletim epidemiológico. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 1.087.245, mais 965 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 31.243 casos ativos.

O índice de transmissibilidade (Rt) nacional subiu de 1,06 para 1,08. Já a incidência, a nível nacional, aumentou de 92,4 para 94,8 casos por 100 mil habitantes.

A atual atriz de risco da Covid-19 em Portugal © DGS

Há, nesta altura, 316 doentes com Covid-19 internados em enfermarias (mais 15 do que no último registo), dos quais 61 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (menos um, nas últimas 24 horas).

Desde terça-feira, 597 pessoas recuperaram da doença em Portugal.

