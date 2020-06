Mais três mortos e 457 infetados com Covid-19 em Portugal

Lisboa © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por TSF 28 Junho, 2020 • 16:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas mais três mortes e 457 infetados com Covid-19 em Portugal, nas últimas 24 horas.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora 41 646, mais 457 do que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

Em comparação com os dados de sábado, constatou-se este domingo um aumento de óbitos de 0,2%, enquanto a evolução dos casos de infeção mostrou um crescimento de 1,1%.

Até ao momento, 27 066 pessoas conseguiram recuperar, mais 202 desde o último balanço.

Há pessoas 31 299 em vigilância pelas autoridades de saúde e 1511 aguardam resultado laboratorial para saber se estão, ou não, infetadas.

Dos novos contágios, 391 registaram-se em Lisboa e Vale do Tejo (que soma um total de 18 752 infetados, mais 391 do que no sábado), o que equivale a cerca de 86% do total. Esta região tem atualmente 45% dos infetados em todo o país.

O Norte, que no sábado somou quatro novos casos, um dia depois de um aumento acentuado atribuído a um surto em Cinfães, tem este domingo 31 novos casos, registando, no total, 17 476 infetados.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19