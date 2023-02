Mais um dia de greve na CP. Até às 08h00, circularam oito comboios e foram suprimidos 243

© Leonel de Castro/Global Imagens

Por TSF com Lusa 10 Fevereiro, 2023 • 07:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A CP - Comboios de Portugal suprimiu, até às 08h00 desta sexta-feira, 243 dos 251 comboios que estavam previstos, tendo circulado apenas oito. A informação foi adiantada à TSF por fonte da CP.

Também esta sexta-feira os revisores, chefias e trabalhadores das bilheteiras da CP cumprem uma greve de 24 horas, que, até às 08h00, contou com uma adesão de 90%, disse à Lusa Luís Bravo, do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI).

"A adesão à greve está a ser maciça, acima dos 90% em todo o país", disse Luís Bravo, acrescentando que a paralisação é de 24 horas, mas ainda poderá ter efeitos no sábado.

O coordenador do Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante diz que há um descontentamento generalizado quanto à proposta de aumento salarial feita pela administração.

"Está em causa o empobrecimento dos trabalhadores ferroviários, situação que já decorre de um congelamento dos salários, entre 2010 e 2020. O aumento brutal da inflação em 2022 em que os trabalhadores ferroviários tiveram um aumento salarial de 0,9% e com uma inflação de 7,8%, em média, mas que nos produtos essenciais, aqueles que os trabalhadores com salário mínimo não podem fugir, com um aumento brutal perto dos 20%. Estamos a ser confrontados com uma proposta apresentada pela tutela, na ordem dos 3,49%", explica à TSF Luís Bravo.

Ouça aqui as declarações de Luís Bravo à TSF 00:00 00:00

Luís Bravo acusa ainda a tutela de querer reduzir as regras de segurança dos comboios, com vista à privatização da empresa.

"São regras de segurança ferroviária que podem estar em vias de ser alteradas novamente. O senhor ministro e o senhor secretário de Estado têm que esclarecer estas questões: se vão flexibilizar as regras de segurança dos comboios e pôr em causa a segurança dos utentes e dos trabalhadores, para facilitar a privatização da CP ou não", acrescenta.

A CP informou no início da semana que o Tribunal Arbitral não decretou serviços mínimos para a greve de trabalhadores que começou na quarta-feira e alargou as previsões de "fortes perturbações" na circulação até 21 de fevereiro.

Assim, a empresa prevê "fortes perturbações na circulação de comboios, a nível nacional", até às 24h00 de dia 21.

A greve foi convocada pelo Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ), Sindicato Nacional dos Trabalhadores do Sector Ferroviário (SNTSF) e Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI)".

O anúncio da greve dos trabalhadores da CP e da IP, devido à falta de resposta às propostas de valorização salarial, foi feito em 25 de janeiro pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações (Fectrans).

Em causa está a falta de resposta das duas empresas às propostas de valorização salarial.

Para os sindicatos, as propostas entregues "ficam muito aquém" dos valores necessários para que seja reposto o poder de compra dos trabalhadores.