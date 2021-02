Mais uma equipa de médicos alemães aterra em Portugal para ajudar no Hospital da Luz

Aeroporto de Figo Maduro © AFP

Mais uma equipa médica alemã aterrou em Lisboa, no aeroporto de Figo Maduro. Os médicos e enfermeiros militares ficarão em território nacional por seis semanas, de forma a substituírem a equipa que chegou a Portugal no início do mês.

A equipa que auxiliará no combate à Covid-19 é composta por oito médicos especialistas em Medicina Intensiva e 18 enfermeiros. Os profissionais de saúde vão substituir a equipa que tem estado a trabalhar no Hospital da Luz, conforme revelou à TSF o coordenador da resposta à Covid-19 em Medicina Intensiva.

Os primeiros 26 profissionais de saúde alemães a chegar a Portugal - a 3 de fevereiro - regressam à Alemanha na quinta-feira, depois de passarem o testemunho.

