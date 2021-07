Mais uma morte e 2170 novos casos de Covid-19 em Portugal

Porto © Pedro Correia/Global Imagens

Por TSF 06 Julho, 2021 • 14:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi registada uma morte devido à Covid-19 nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17 118 pessoas e foram registados 892 741 casos de infeção.

CONSULTE AQUI O ÚLTIMO BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

Desde segunda-feira, foram contabilizadas 2170 novas infeções. Mais de metade dos novos casos (53%) foram registados em Lisboa e Vale do Tejo. O Norte conta com 29% das novas infeções. Juntas, as duas regiões têm 82% dos novos casos.

Os dados revelam ainda uma redução dos internamentos em cuidados intensivos: menos três desde segunda-feira. Já em enfermaria, o número não alterou, mantendo-se os 613 internados.

Os dados divulgados pela DGS mostram também que há menos 341 casos ativos, totalizando 38 488 e que 2510 pessoas foram dadas como recuperados nas últimas 24 horas, o que aumenta o total nacional para 837 135 recuperados.

Desde o início da pandemia, em março de 2020, morreram em Portugal 17 118 pessoas e foram registados 892 741 casos de infeção.

O número de contactos em vigilância pelas autoridades de saúde é de mais 4580, totalizando 64 022. A incidência da infeção com o coronavírus SARS-CoV-2 em Portugal continental está nos 231,0 casos por 100.000 habitantes. Na totalidade do território que é de 224,6, revelam dados oficiais.

De acordo com o último boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, divulgado na segunda-feira, o índice de transmissibilidade (Rt) é de 1,19 em todo o território nacional e de 1,20 em Portugal continental.

Os dados do índice de transmissibilidade e da incidência a 14 dias são atualizados à segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira.

A região de Lisboa e Vale do Tejo com a notificação de 1151 novas infeções, contabiliza até agora 346 991 casos e 7278 mortos.

Na região Centro registaram-se mais 166 casos, acumulando-se 123 223 infeções e 3027 mortos. No Alentejo foram assinalados mais 52 casos, totalizando 31 359 infeções e 973 mortos desde o início da pandemia.

Na região do Algarve o boletim desta terça-feira revela que foram registados 145 casos, acumulando-se 25 818 infeções e 366 mortos.

A região Autónoma da Madeira registou dez casos, somando 9994 infeções e 70 mortes devido à Covid-19 desde março de 2020.

Os Açores têm esta terça-feira nove novos casos contabilizando 6340 casos e 34 mortos desde o início da pandemia.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19