Mais uma morte e 158 novos casos. Rt mantém-se mas incidência cai

Portugal regista esta segunda-feira mais uma morte e 158 casos de infeção por Covid-19 do que os registados no boletim epidemiológico de domingo. O Rt nacional é, agora, de 0,92.

O número de internamentos em enfermaria é agora de 277, mais nove do que nas últimas 24 horas. Há menos em Cuidados Intensivos, para um total de 73.

A única morte registada no boletim de hoje foi registada na região de Lisboa e Vale do Tejo. O Norte é a região com maior número de novos casos.

A taxa de incidência em território nacional é agora de 53,8 casos de infeção com SARS-CoV-2 por 100 mil habitantes. No território continental a taxa desce ligeiramente para 51,4.

O número de contactos subiu em 813 para 21.074 e o número de casos ativos desceu em 211 para 22.102.

