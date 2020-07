Mais uma vítima mortal devido a surto em lar de Reguengos de Monsaraz

Mais uma vítima mortal no surto de Reguengos de Monsaraz. © Nuno Veiga/Lusa

O número de vítimas mortais do surto de Covid-19 num lar em Reguengos de Monsaraz, no distrito de Évora, aumentou para 17, após a morte de uma idosa de 82 anos, informou hoje a câmara municipal.

Segundo a atualização da situação epidemiológica no concelho de Reguengos de Monsaraz, divulgada pelo município, a idosa morreu no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde se encontrava internada, tendo o óbito sido comunicado na terça-feira à tarde.

Os casos ativos no concelho passaram na terça-feira para 125 (na segunda-feira eram 126), dos quais 85 no lar da Fundação Maria Inácia Vogado Perdigão Silva (FMIVPS), onde começou o surto em 18 de junho, além de 40 na comunidade, pode ler-se no comunicado da autarquia.