PSP deteve várias pessoas que cortaram trânsito na Rotunda do Relógio

A PSP deteve este sábado à tarde em Lisboa várias pessoas que cortaram o trânsito na Rotunda do Relógio, junto ao Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, em protesto contra a poluição provocada pelos aviões.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (Cometlis) disse à agência Lusa que várias pessoas foram detidas por desobediência, tendo os polícias feito várias advertências para desocuparem a via, mas os manifestantes não obedeceram aos avisos.

Segundo constatou a Lusa no local, o trânsito foi reaberto cerca pelas 19h00, tendo os manifestantes desmobilizado.

O Cometlis remeteu para mais tarde um balanço sobre o número de detenções. Cerca de meia centena de manifestantes começaram pelas 16h30 deste sábado o protesto na zona das chegadas do aeroporto, sempre vigiados pela PSP, e rumaram depois a pé até à Praça do Aeroporto, conhecida como Rotunda do Relógio.

Ali, acabaram por cortar o trânsito, constatou a Lusa no local. A PSP tentou também impedir que outros manifestantes cortassem o trânsito em outras vias de acesso à Rotunda do Relógio.

"Mais ferrovias, menos aviões", "Transição justa, justiça climática" são as palavras de ordem deste movimento denominado Climáximo.

"Ao mesmo tempo que a ciência e critérios de justiça social nos dizem que Portugal precisa de cortar as suas emissões de gases com efeito de estufa em 74% até 2030, o Governo mostra a sua hipocrisia ao prometer reduzir emissões aumentando-as, através da aviação", afirmou Beatriz Rodrigues, porta-voz da ação, num comunicado em que anunciava o protesto.

Notícia atualizada às 19h28