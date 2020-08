Manifesto em vídeo. Artistas juntam-se para lembrar Bruno Candé e pedir justiça

Bruno Candé © Facebook (arquivo)

Um grupo de artistas reuniu-se para pedir justiça pelo assassinato do ator Bruno Candé. Num vídeo publicado no YouTube, o grupo lembra as circunstâncias da morte do ator, alegadamente assassinado num crime por motivos raciais.

"Face a esta tragédia, artistas negras e negros reuniram-se e produziram o 2.º vídeo 'Manifesto por Bruno Candé', para reivindicar justiça e para que não seja sonegada a motivação racista deste crime hediondo.

Sem justiça não há paz", explica o grupo.

Este é o segundo manifesto em vídeo publicado pelo grupo nos últimos dias.

No primeiro, o grupo diz que "este é um vídeo reivindicatório de Justiça para o actor Bruno Candé Marques e sua família. Foi realizado por artistas que como ele são negras e negros, portuguesas e portugueses ou residentes em Portugal".