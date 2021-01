Manuel Alegre critica prioridade na vacinação de mil titulares de órgãos de soberania

© Leonardo Negrão / Global Imagens

Manuel Alegre junta-se às vozes críticas em relação à nova prioridade dada a cerca de mil titulares de órgãos de soberania no plano de vacinação, em declarações ao Diário de Notícias.

O histórico socialista admite que titulares de cargos como o Presidente da República, o primeiro-ministro e alguns ministros essenciais para a gestão da pandemia possam pertencer ao grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19, mas acusa o Governo de ter passado "do zero para o oitenta" ao incluir na lista prioritária os 230 deputados, os titulares das magistraturas judiciais e do Ministério Público e os presidentes das Câmaras Municipais.

Manuel Alegre conclui, nestas declarações ao DN, que esta prioridade só significa que o Estado pensou essencialmente nele prórprio, quando a principal obrigação é proteger os cidadãos.

