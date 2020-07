Manuel Alves Monteiro é o novo presidente executivo da Media Capital

Por Lusa 16 Julho, 2020 • 17:13 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Media Capital anunciou esta quinta-feira que Manuel Alves Monteiro é o novo presidente executivo da dona da TVI, na sequência da renúncia de Luís Cabral ao cargo, um ano depois de ter assumido a presidência executiva.

Luís Cabral tinha sido anunciado presidente executivo da Media Capital em 12 de julho de 2019, tendo sucedido a Rosa Cullell, que esteve na liderança da dona da TVI desde 2011.

Em comunicado enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital informa que Luís Filipe Cabral de Mascarenhas e Meneses Garcia apresentou renúncia ao seu cargo nos órgãos sociais da empresa.

"Mais deliberou o Conselho de Administração, na sequência da renúncia realizada, a designação do administrador-delegado da sociedade, com delegação de poderes no senhor administrador Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro, que vem desempenhando funções de administrador não executivo deste Conselho", lê-se no comunicado.

"O grupo Media Capital regista com profundo reconhecimento o contributo e reconhecida competência com que Luís Cabral serviu a Sociedade, em diferentes áreas de negócio e em diferentes funções, sempre pautando a sua atuação por elevados níveis de rigor e profissionalismo e aproveita a oportunidade para expressar os votos de sucessos futuros", adianta.

O anúncio da renúncia de Luís Cabral acontece seis dias depois da empresa ter anunciado que Sérgio Figueiredo deixa de ser o diretor de informação da TVI, passando o jornalista Pedro Pinto, subdiretor de informação, a assumir interinamente as funções até à nomeação de nova direção.

Há cerca de dois meses, mais concretamente em 14 de maio, o empresário Mário Ferreira comprou 30,22% da Media Capital, através da Pluris Investments, numa operação realizada por meio da transferência em bloco das ações por 10,5 milhões de euros.