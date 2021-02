Manuel Carmo Gomes não volta às reuniões do Infarmed por motivos "profissionais"

Reunião do Infarmed © Natacha Cardoso/Global Imagens

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 09 Fevereiro, 2021 • 14:44 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O professor Manuel Carmo Gomes, por razões "da sua vida profissional", optou por continuar a apoiar com pareceres técnicos, mas sem participar nas reuniões do Infarmed.

O especialista integra a Comissão Técnica de Vacinação contra a Covid-19, e a ministra da Saúde garante que não foram as declarações do professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, sobre a atuação do Governo, que o colocaram de fora destes encontros.

Manuel Carmo Gomes citou, nesta terça-feira, António Costa, realçando que "tivemos um mês de janeiro mês muito mau" em termos de saúde pública. O investigador deixou várias críticas à gestão da pandemia por parte da Tutela: as medidas de resposta à subida de casos chegam com sete dias de atraso; depois, passados 15 dias, fica comprovado que estas medidas se mostram insuficientes e têm de ser adotadas novas restrições.

"A resposta gradualista" não é a melhor abordagem, garantiu esta manhã Manuel Carmo Gomes. "A experiência diz-nos que não conseguimos controlar um vírus com crescimento exponencial desta maneira", reforçou.

Além disso, apontou, esta estratégia divide a sociedade em dois grupos: o dos que acreditam que o Governo adotou medidas demasiado restritivas e dos que consideram que foi demasiado brando.

Em vez de uma resposta gradual, deveria ser adotada uma "resposta agressiva", defendeu Manuel Carmo Gomes. Entre as medidas elencadas pelo especialista estão a testagem massiva, a "principal arma", acima até do confinamento, e a definição de linhas vermelhas para aplicação de restrições mais apertadas (caso o R(t) ultrapasse 1,2; caso a percentagem de testes positivos seja superior a 10%; caso a incidência de novos casos diários ultrapasse os dois mil novos casos por dia).

O professor Manuel Carmo Gomes também argumentou ser preferível a hipótese de duas semanas com uma resposta "muito forte" do que um confinamento brando durante mais tempo.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A COVID-19