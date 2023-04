Manuel Clemente anuncia que esta será a sua "última" Páscoa no enquanto cardeal-patriarca de Lisboa

O cardeal-patriarca de Lisboa, Manuel Clemente © António Cotrim/Lusa

Por Carolina Rico 07 Abril, 2023 • 15:32 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Manuel Clemente anunciou esta quinta-feira que esta será última a Páscoa que preside enquanto cardeal-patriarca de Lisboa.

"Uma última coisa vos quero dizer, porque também última será certamente a Missa Crismal em que vos falo na presente condição: E a palavra que vos deixo é de gratidão a vós e de ação de graças a Deus, pelo presbitério que integrei como padre, bispo auxiliar e desde 2013 como patriarca", disse o cardeal na homilia da Missa Crismal, esta quinta-feira.

O anúncio não surpreende Manuel Vilas Boas, especialista da TSF em assuntos religiosos 00:00 00:00

Citado pelo jornal 7 Margens, o patriarca referiu-se ainda implicitamente ao tema dos abusos sexuais na Igreja, ao lamentar as "que as falhas, reais ou supostas, de algum são mais mediatizadas do que a caridade pastoral do magnífico conjunto que integrais".

D. Manuel Clemente completa em julho 75 anos, a idade canónica para a resignação, mas como é habitual pode ser convidado pelo Papa a manter-se no cargo durante mais tempo.