Manuel Maria Carrilho absolvido de violência doméstica

Manuel Maria Carrilho © Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Por Carolina Rico 21 Outubro, 2020 • 12:08 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O antigo ministro da Cultura Manuel Maria Carrilho foi esta quarta-feira absolvido do crime de violência doméstica.

Acusado de ter agredido a ex-mulher, a apresentadora de televisão Bárbara Guimarães, o tribunal considerou que os factos foram dados como "não provados", avança a TVI 24.

À saída do tribunal, Manuel Maria Carrilho acusou o Tribunal da Relação de Lisboa de "perseguição" por mandar reabrir o julgamento do caso novamente em 2019 aceitando um recurso do Ministério Público.

Já em dezembro de 2018, o Tribunal da Relação de Lisboa mandou reabrir o julgamento do caso que em 2017 absolveu Manuel Maria Carrilho dos crimes de violência doméstica e difamação contra Bárbara Guimarães.

Notícia em atualização