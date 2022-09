Manuel Pizarro é o novo ministro da Saúde, o primeiro discurso do rei e outros destaques TSF

© Yui Mok/AFP

Por TSF 09 Setembro, 2022 • 21:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Manuel Pizarro, que foi esta sexta-feira nomeado ministro da Saúde, dedicou uma palavra de apreço a Marta Temido e prometeu dedicar-se à saúde dos portugueses e do Serviço Nacional de Saúde.

O Presidente da República explica que aceitou a nomeação de Manuel Pizarro inserida num quadro de separação entre as decisões políticas e a gestão do Serviço Nacional de Saúde, para o qual vê também evoluir a proposta de regulamentação entregue pelo Governo.

O ex-ministro Adalberto Campos Fernandes elogia a escolha de Manuel Pizarro para a pasta da Saúde do atual governo, reagindo à mesma, em declarações à TSF, com "grande satisfação e confiança", perante um político que permite "recuperar grande parte do tempo que se perdeu".

Também o bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, concorda com a escolha de Manuel Pizarro para o cargo de ministro da Saúde, mas pede que António Costa lhe dê condições para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde.

Um agradecimento à mãe pela dedicação ao reino e à família e a promessa de manter os valores do país num serviço de "lealdade, respeito e amor", sem esquecer os filhos William e Harry. Foi assim o primeiro discurso do Rei Carlos III:

Num dia em que a vida de Isabel II foi recordada em todo o mundo, a TSF foi conhecer a história do restaurante que serviu leitão da Bairrada à rainha.

O Infarmed determinou esta sexta-feira a suspensão imediata da venda do medicamento Lorazepam Labesfal, que a farmacêutica Generis vai retirar voluntariamente do mercado, ao ter detetado um problema de doseamento num lote.

O barco com o português José Paulo Ramada ao leme, e Gonçalo Lopes, Artem Basalkin e Carlota Gala na tripulação, sagrou-se esta sexta-feira campeão do mundo da classe SB20, na competição que decorreu desde segunda-feira, na Irlanda.