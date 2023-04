Maquinistas da CP de volta à greve. Paralisação parcial prolonga-se durante todo o mês de abril

© António Pedro Santos/Lusa (arquivo)

Os maquinistas da CP - Comboios de Portugal estão de volta à greve. A paralisação parcial começa este sábado e vai estender-se por todo o mês de abril.

Entre as 24h00 e as 12h00 deste sábado foram suprimidos 65 dos 341 comboios programados. Em resposta à TSF, a CP revelou que foram suprimidas pouco mais de 19 por cento das ligações. As maiores perturnações na circulação verificaram-se ao nível dos comboios urbanos: dos 105 previstos, ficaram por realizar 35.

O presidente do sindicato dos maquinistas, António Domingues, afasta qualquer hipótese de ser decretada uma requisição civil.

"A requisição civil nem se coloca. A requisição civil tem um enquadramento legal, pode ser aplicada se os serviços mínimos não fossem cumpridos. Neste momento nem sequer isso se coloca, porque não há serviços mínimos, não há nenhum dia de paralisação total. Isso seria uma ilegalidade e retirava o direito à greve. Os parâmetros desta greve nem o permitiriam, a previsão do impacto na operação serão entre os 20 e os 30 por cento", explica à TSF António Domingues.

Ouça aqui as declarações de António Domingues à TSF 00:00 00:00

A CP garante o reembolso dos bilhetes nos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, Inter-regional e Regional. Em alternativa, os passageiros podem fazer a troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe.

* Notícia atualizada às 13h48