Maquinistas em greve esta quarta-feira. Suprimidos 125 comboios

Os trabalhadores afetos ao Sindicato Nacional dos Maquinistas dos Caminhos de Ferro Portugueses (SMAQ) estão esta quarta-feira em greve à prestação de todo o trabalho.

"Entre a meia-noite e as 8h00 circularam 120 comboios. Estavam programados 245. Foram suprimidos 125", confirmou a CP - Comboios de Portugal à TSF, acrescentando que "foram cumpridos os serviços mínimos decretados."

A paralisação decorre entre as 00h00 de 4 de janeiro e as 23h59 de dia 5 de janeiro como forma de contestação pela "falta de respostas" da CP e da tutela e pela "gritante ausência de uma proposta de atualização salarial que cubra a inflação registada em 2022".

O sindicato reivindica a "melhoria das condições de trabalho nas cabines de condução e instalações sociais" e das "condições de segurança nas linhas e parques de resguardo do material motor" e exige-se a "humanização das escalas de serviço, horas de refeição enquadradas e redução dos repousos fora da sede", a "implementação de um efetivo protocolo de acompanhamento psicológico aos maquinistas em caso de colhida de pessoas na via e acidentes", o "reconhecimento e valorização das exigências profissionais e de formação dos maquinistas pelo novo quadro legislativo" e o cumprimento integral do acordo de empresa.

O sindicato pretende ainda o "reconhecimento de categoria superior aos associados do SMAQ que desempenham/desempenharam serviço em órgãos de acompanhamento de tráfego" e manifesta-se "contra a absurda discriminação das categorias operacionais em matéria de tolerâncias de ponto na quadra festiva".

Para esta quarta e quinta-feira foram definidos serviços mínimos, que podem ser consultados no 'site' da empresa, para serviços Alfa Pendular e Intercidades; Regional, InterRegional e Internacional; Comboios Urbanos do Porto e de Coimbra e Comboios Urbanos de Lisboa.

A CP permitirá o reembolso, no valor total do bilhete adquirido, aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, ou "a sua revalidação gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe".

