"Maranho da Sertã" classificado como produto de Indicação Geográfica Protegida na UE

O 'Maranho da Sertã', produzido no concelho da Sertã, Castelo Branco, foi esta segunda-feira classificado como produto de Indicação Geográfica Protegida (IGP), estando o registo publicado no Jornal Oficial da União Europeia (UE).

O 'Maranho da Sertã' -- que integra os produtos à base de carne (aquecidos, salgados, fumados, etc.) -- é um ensacado feito a partir da bandouga (estômago de ovinos e caprinos) e que apresenta a forma de um estômago (em saco ou em C).

A sua aparência exterior é rugosa, sendo visível a textura alveolar da bandouga e no interior, quando cortado, sua aparência é irregular, sobressaindo as cores das carnes e da hortelã por entre pedaços de arroz.

O 'Maranho da Sertã' apresenta um sabor onde se evidencia a hortelã e, como ingrediente predominante, a carne caprina e/ou ovina, aligeiradas pelo presunto e chouriço.

A área geográfica de produção, preparação e acondicionamento do 'Maranho da Sertã' está circunscrita ao concelho da Sertã, tendo o primeiro registo escrito do produto sido feito em 1858.

Jorge Nunes, do restaurante "Sabores do Pinhal", na Sertã, refere que neste local há maranho todos os dias. Há mais de 30 anos que faz a receita dos bisavós e, depois de saber desta notícia, diz à TSF que hoje é dia de festa com dose reforçada.

"Temos um restaurante que faz questão de ter todos os dias na ementa o prato do maranho, penso que é sempre um valor acrescido esta distinção. Fui apanhado um pouco de surpresa, não sabia desta distinção, mas estamos extremamente felizes", afirma.

Jorge Nunes não dá a receita, mas partilha quais são os ingredientes: "O maranho é essencialmente feito de carne de cabra sem qualquer tipo de miudeza, leva um bocadinho de presunto, mas muito pouco, hortelã, vinho branco, água, entre outros condimentos."

A IGP é uma classificação da UE que realça a relação entre a região geográfica delimitada e o nome do produto sempre que uma qualidade específica, a reputação ou outra característica se deve essencialmente à sua origem geográfica.