Maratonas condicionam trânsito em Lisboa neste fim de semana. Saiba onde

A realização, este sábado e domingo, de provas de atletismo na cidade de Lisboa vai condicionar o trânsito em diversos pontos da cidade e na ponte Vasco da Gama, sob coordenação da Divisão de Trânsito da Polícia de Segurança Pública (PSP).

Este sábado, 8 de outubro, decorrem as provas "Passeio Mimosa Avós e Netos" e "Mini Campeões EDP", com partidas às 11h00 e às 16h00, respetivamente, e ambas com partida junto ao Pavilhão de Portugal, no Parque das Nações.

Já no domingo, dia 9, decorrem três provas: a "EDP Maratona de Lisboa" - com partida às 8h00 e percurso aqui -, a "Mini Maratona EDP" e a prova de "Elites Femininas" e "Meia Maratona de Elites" - estas três últimas com partidas às 10h30. Todas as provas terminam na Praça do Comércio.

Para a sua realização, a PSP informa em comunicado que vai condicionar o trânsito nos seguintes pontos da cidade:

"- Toda a Zona Ribeirinha, entre Algés e a Praça do Comércio - Av. 24 de julho e Av. Da Índia - encerramento às 08h00;

- Av. Ribeira das Naus - encerramento às 08h00;

- Avenida da Liberdade - encerramento entre Rua Alexandre Herculano e a Praça Marquês de Pombal - 08h00 (Praça Marquês de Pombal estará sempre circulável e atravessamentos da Avenida garantidos até às 10h30);

- Rua da Prata encerrada a partir das 09h15 - atravessamentos garantidos até as 10h30;

- Rua do Ouro condicionada às 06h00 e encerramento a partir da Rua de S. Julião às 09h30;

- Rua do Arsenal no Largo Corpo Santo e passagem na Praça do Comércio junto ao Arco encerra às 06h00;

- Zona do Parque das Nações até à Praça do Comércio encerra às 09h30;

- IC2 acesso à rotunda da Ford encerra às 09h00."

Com o fim das provas previsto para as 14h00, a PSP prevê reabrir a circulação na Zona Ribeirinha de Lisboa a partir das 15h00.

No que respeita a condicionamentos específicos ao Parque das Nações, o acesso do IC 2 (sentido Norte-Sul) é encerrado a partir das 09h00 e a PSP aconselha as seguintes soluções para aceder à zona Norte e da FIL:

"- A1, Av. Dr. Alfredo Bensaúde, Praça José Queirós, Viaduto João Pinto Ribeiro, Av. da Boa Esperança e Rotunda dos Vice Reis;

"- IC2, Sacavém, Via do Oriente (Trancão), Rotunda da FORD, Alameda dos Oceanos e Av.ª Boa Esperança;

"- Por Moscavide, Rua João Pinto Ribeiro, lateral da Av. Dom João II e Rotunda do Venturoso e acedem à Rotunda da Alameda dos Oceanos;

O acesso ao Centro Comercial Vasco da Gama ou à zona Sul do Parque das Nações será feito exclusivamente pela Av. Fernando Pessoa.

Em comunicado, a PSP informa também que "nunca será permitido circular no itinerário", facilitando apenas a passagem de transportes coletivos de passageiros. Ao longo do trajeto das provas estarão agentes a colocar em prática os cortes e desvios do trânsito, "informando dos itinerários alternativos e assegurando que todo o evento decorra em segurança e com a devida tranquilidade".

A PSP aconselha o planeamento atempado de deslocações de acordo com os condicionamentos previstos e de forma a evitar constrangimentos e pede o acato "com total disponibilidade das ordens dos polícias".

"A polícia conta com a colaboração de todos, na comunicação de ocorrências que possam pôr em causa a segurança pública", acrescenta, indicando também o contacto do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP como número a utilizar: 217 654242 (21polícia). Ou, como sempre, ligue 112.