Marcada concentração em Lisboa pela libertação de Hasél

O rapper espanhol Pablo Hasél

A Plataforma Liberdade Pablo Hasél, que defende a libertação do rapper espanhol, está a convocar uma concentração para a próxima sexta-feira, 26 de fevereiro, às 18h, em frente ao consulado de Espanha, em Lisboa, na Avenida da Liberdade. Pretendem também, nesse dia, entregar à representação diplomática espanhola em Portugal as mais de quatro mil assinaturas recolhidas através da petição "Solidariedade com Pablo Hasél e pela sua libertação imediata!".

"Até ao momento, em apenas três dias, com os primeiros subscritores, mais de 4 mil pessoas assinaram um manifesto pela libertação do rapper catalão Pablo Hasél, que cumpre uma pena de nove meses de prisão por delito de opinião. Não é na Turquia, nem na Arábia Saudita, é aqui ao lado", pode ler-se no comunicado divulgado pelo movimento.

Entre os signatários da petição estão artistas portugueses como Valete, Capicua e Sérgio Godinho.

Pablo Hasél, detido na passada terça-feira na Universidade de Lérida, tornou-se um símbolo da liberdade de expressão em Espanha, depois de ter sido condenado a nove meses de prisão por, segundo a acusação, insultar as forças de ordem espanholas, glorificar o terrorismo e injuriar a monarquia.

Os factos pelos quais o rapper foi condenado remontam a 2014 e 2016, quando publicou uma canção no YouTube e dezenas de mensagens no Twitter, acusando as forças de ordem espanholas de tortura e de homicídios.

Na segunda-feira da semana passada, Pablo Hasél barricou-se na Universidade de Lérida, a sua cidade natal, na companhia de um grupo de apoiantes, mas a polícia catalã conduziu-o à prisão na manhã seguinte, para começar a cumprir a pena.

As manifestações em Barcelona começaram ao fim da tarde desse dia, mas a condenação de Hasél a uma pena de prisão provocou uma onda de protestos em Espanha.