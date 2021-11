Marcelo afasta estado de emergência, Chega rompe acordo nos Açores e outros destaques TSF

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Lusa

Apesar do agravamento da pandemia, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, rejeita o regresso do estado de emergência. Portugal registou esta quarta-feira mais 2527 novos casos e nove mortes. É o maior número de contágios registado em três meses.

Em plena crise política no continente, a instabilidade parece estar próxima das ilhas, sobretudo nos Açores. O líder do Chega, André Ventura, anunciou esta quarta-feira que vai romper o acordo de governação em Ponta Delgada, deixando críticas ao PSD.

No Parlamento, os deputados aprovaram hoje na generalidade o uso de bodycams por parte dos agentes da polícia. Numa primeira reação, as opiniões dos sindicatos dividem-se. Uns estão a favor, outros não concordam com a medida.

Em Lisboa, a Câmara liderada por Carlos Moedas aprovou uma moção do PCP para a reavaliação imediata da linha circular do metropolitano. Na TSF, o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, garantiu que o projeto não será travado.

A Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário refere que estão em falta 70 mil trabalhadores. Na hotelaria e na restauração, a solução pode passar por "ir buscar" pessoas à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

A Concorrência multou o Auchan, Pingo Doce, Continente e a Bimbo Donuts em 24,6 milhões de euros. Em causa está a fixação de preços.

Nesta quarta-feira, ficámos a conhecer os vencedores do Prémio Sustentabilidade e Inovação, da Ordem dos Arquitetos e do Fundo Ambiental. Trata-se de uma casa que roda e nunca perde a luz de vista.