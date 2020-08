Marcelo afirma que não teve "dúvidas nenhumas" sobre aprovar app Stayaway COVID

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Filipe Farinha/Lusa

O Presidente da República garante que não teve dúvidas em promulgar o diploma que regulamenta a aplicação Stayaway COVID. Marcelo Rebelo de Sousa afirma que se trata de uma lei muito pensada, que será útil e terá em conta os direitos dos cidadãos.

"Demorou tempo a ser feita, do ponto de vista técnico e do ponto de vista jurídico (...). Muitos portugueses ansiavam por esta aplicação e por esta lei, para ter a certeza de que não era inconstitucional nem levantava problemas legais. Foi feito o estudo e eu não tive dúvidas nenhumas em promulgar aquela lei", declarou, esta terça-feira, à entrada para um encontro com os autarcas do Algarve.

Marcelo Rebelo de Sousa lembra que a aplicação só será instalada nos telemóveis se assim a pessoa o entender, mas acredita que a população irá aderir ao sistema, assim como aderiu ao confinamento.

"Eu penso que as pessoas perceberão (...) que estarmos unidos neste instrumento para conhecer a realidade é bom para o Estado, é bom para a saúde pública e é bom para as pessoas", afirmou.

O Presidente da República mostrou ainda satisfação relativamente à evolução dos números da pandemia em Portugal. Ressalvando que é melhor não ser otimista antecipadamente, Marcelo afirmou, no entanto, que a imagem de Portugal está a mudar junto dos outros países.

"É das alegrias que tenho tido nos últimos dias", comentou. "Há uma evolução em relação ao tratamento de Portugal, e tem sido positiva".

Um otimismo moderado porque, lembra Marcelo, há países que seguem no sentido oposto e onde estão a aparecer com cada vez mais pessoas infetadas com Covid-19.

