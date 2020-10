Marcelo alerta: "É preciso repensar o Natal em família? Repensa-se o Natal em família"

"Vamos fazer esse esforço", pede o chefe de Estado © Filipe Farinha/Lusa

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 09 Outubro, 2020 • 13:37 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República admite ser necessário "repensar" as reuniões de família, como as que ocorrem por altura do Natal, e os convívios entre os jovens. Marcelo Rebelo de Sousa reconhece que a atual fase da pandemia de Covid-19 inspira preocupação.

"É preciso que se faça um esforço na convivência entre pessoas e que as pessoas pensem no que isso significa", começa por dizer o chefe de Estado. Marcelo Rebelo de Sousa exorta mesmo os portugueses a alterar os planos para a época natalícia para garantir o cumprimento das orientações das autoridades sanitárias. "É preciso repensar o Natal em família? Repensa-se o Natal em família. Não pode ser um Natal com cem pessoas, com 60 ou 50 pessoas, com 30 pessoas. Divide-se o Natal pelas várias componentes da família."

Os conselhos do Presidente da República não ficam por aqui. Para Marcelo Rebelo de Sousa, o momento evidencia a urgência de "repensar programas que se tem com os amigos ou a convivência social" e de "ter uma precaução adicional, neste período que é o período de pico que estamos a viver e vamos viver".

"Vamos fazer esse esforço", pede o chefe de Estado, perante uma situação que diz ser "preocupante". Questionado ainda sobre se o Governo deve decretar estado de emergência, o Presidente da República remete a decisão para a Tutela. "A avaliação deve ser feita pelo Governo, hoje com meios muito mais finos, porque a situação não é igual em todo o território português, mas o Governo tem de ponderar, com a circulação que existe no território, quais são as medidas mais adequadas", analisa.

Para o Presidente da República, esta é, no entanto, altura para que "as pessoas percebam que isto é uma tarefa de todos, e essa tarefa de todos significa cada um por si fazer o esforço".

"Se esse esforço é pôr máscara na circulação na via pública, nomeadamente nos pontos de cruzamento, de encontro, com um maior número de pessoas", comenta o Presidente da República, rememorando os primeiros tempos da pandemia em território nacional, em que utilizava proteção individual na rua. "Eu fi-lo há muitos meses, e outros países avançaram para a obrigatoriedade."

Mas o alerta sempre repetido por Marcelo Rebelo de Sousa diz respeito ao papel de cada um na contenção dos contágios. "Não serve de nada tornar obrigatório se as pessoas não adotarem. Quando se trata de tornar obrigatório para milhões de pessoas, como não há milhões de agentes para controlar e sancionar o que fazem as pessoas, ou as pessoas se defendem, levando a sério aquilo que é determinado, ou então não estão a contribuir para a sua saúde e para a saúde dos outros, da economia e da sociedade."

LEIA AQUI TUDO SOBRE O NOVO CORONAVÍRUS