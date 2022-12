Incêndios: Marcelo aponta "acessos difíceis" à Serra da Estrela e pede que se pense "o conjunto"

© Miguel Pereira da Silva/Lusa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta segunda-feira que, "de uma forma geral", a zona da Serra da Estrela tem "acessos difíceis", embora reconhecendo a existência de exceções.

"Temos aqui uma grande desigualdade de acessos, mas de uma forma geral, a área da Serra da Estrela tem acessos difíceis", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, em Seia, no distrito da Guarda, na sessão de apresentação do Dispositivo Conjunto de Proteção e Socorro da Serra da Estrela.

O chefe de Estado disse, no entanto, que "há exceções" e que o problema das acessibilidades deve "ser encarado globalmente".

"Como é que se acede do norte, do leste, do sul, do oeste, a esta área? Para a atividade económica, é fundamental. Para a própria atividade económica específica que é o turismo, é muito importante. É muito importante. Isto implica uma visão global. Claro que cada autarquia pode ver por si", afirmou.

Segundo Marcelo de Rebelo de Sousa, por exemplo, a Covilhã poderá dizer que tem um problema e Seia dirá que tem "a estrada real, ou a estrada da Beira".

"Outros municípios dirão coisas ainda piores, se forem mais profundos. Imagino que Manteigas dirá um pouco pior do que isto. E outros dirão um pouco melhor do que isto. A Guarda dirá melhor do que isto. Está mais bem servida de acessos. Gouveia está numa transição", especificou.

Na sua opinião, "vale a pena pensar o conjunto". "Porque se não é, então cada um por si", avisou.

Na sua intervenção, o Presidente da República também observou que o plano integrado para a prevenção e combate a incêndios florestais "é uma necessidade que começou a ser sentida" e tem agora a "oportunidade de dar um salto qualitativo".

O Dispositivo Conjunto de Proteção e Socorro da Serra da Estrela hoje apresentado em Seia está integrado no Plano Operacional da Serra da Estrela que permite a proteção e o socorro dos visitantes durante o período de 1 de dezembro ao fim de semana após a Páscoa.

O Comandante Operacional Distrital da Proteção Civil de Castelo Branco, Francisco Peraboa, disse que o plano operacional abrange os municípios de Covilhã, Seia, Gouveia e Manteigas e integra elementos dos bombeiros, da Força Especial de Proteção Civil e da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR.

Na mesma cerimónia, o presidente da Câmara de Seia, Luciano Ribeiro, referiu que, após o incêndio do verão, "em boa hora o Governo decidiu avançar com o plano de revitalização da Serra da Estrela".

Marcelo Rebelo de Sousa está hoje a realizar visitas aos territórios atingidos pelos incêndios do verão na região da Serra da Estrela, tendo passado durante a manhã pelos concelhos da Covilhã (Castelo Branco) e de Manteigas (Guarda). A seguir a Seia visitará os municípios de Gouveia, Celorico da Beira e Guarda.