Marcelo "atento" às forças de segurança e armadas, falso alerta de bomba em avião em Lisboa e outros destaques TSF

Foi em Belém que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, garantiu esta sexta-feira à TSF que está "atento" à questão dos salários nas forças de segurança e nas Forças Armadas. O chefe de Estado apareceu de surpresa numa vigília que já se desmobilizava e não deixou de assinalar que "o estatuto financeiro é muito importante".

Um voo da Turkish Airlines com destino a Istambul foi impedido de descolar de Lisboa depois de um passageiro ter levantado a suspeita de que haveria uma bomba a bordo. A PSP inspecionou a aeronave e não encontrou qualquer engenho explosivo.

Houve pressa, sim, mas talvez até demasiada nas palavras do primeiro-ministro sobre o novo gasoduto em Portugal. Costa disse que o novo traçado "está pronto". À TSF, o Ministério do Ambiente e a Redes Energéticas Nacionais (REN) disseram que não.

A próxima sexta-feira vai ser de Conselho de Estado. Marcelo convocou uma reunião para o dia 28 de outubro com o objetivo único de analisar a situação económica e social portuguesa.

Na Comissão do Orçamento e Finanças, o ministro das Finanças, garantiu que não estão previstas novas injeções de fundos na TAP além dos 900 milhões de euros que estão já inscritos no Orçamento do Estado para 2022.

Com os preços dos bens essenciais a escalar também em Portugal, há cada vez mais furtos de alimentos. Ouvida pela TSF, a vice-presidente da Rede Europeia Anti-Pobreza confessa não estar surpreendida.

Uma das soluções pode passar pelo aumento do apoio às famílias e empresas, que esteve em debate na Comissão Europeia. O primeiro-ministro António Costa afirma que o debate "não foi conclusivo", mas vai "na direção certa" para uma "resposta comum".

Portugal registou 46 mortes ligadas à Covid-19 na semana de 11 a 17 de outubro, mais oito do que em igual período anterior.

O treinador do Manchester United confirmou que Cristiano Ronaldo recusou entrar no jogo frente ao Tottenham da última quarta-feira, que acabou por ditar o afastamento do português da equipa principal.

A investigação do ataque ao Capitólio, nos Estados Unidos, em janeiro de 2021, conheceu esta sexta-feira desenvolvimentos. O antigo assessor de Donald Trump, Steve Bannon, foi condenado a quatro meses de prisão e o ex-Presidente norte-americano foi chamado a depor.