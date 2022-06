Marcelo condecora cardeal António Marto

O cardeal António Marto, antigo bispo da diocese de Leiria - Fátima © Nuno Brites / Global Imagens

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou este sábado o cardeal António Marto, antigo bispo da diocese de Leiria - Fátima, com a Grã-Cruz da Ordem do Infante D. Henrique.

De acordo com um comunicado divulgado na página oficial do Santuário de Fátima na Internet, o Presidente da República condecorou durante a tarde deste sábado, no Palácio de Belém, em Lisboa, o antigo responsável pela diocese de Leiria - Fátima.

António Marto foi feito cardeal em junho de 2018 pelo Papa Francisco. Segundo a nota, o prelado sublinhou, aquando da condecoração, que a distinção que recebeu "não é individual", mas do próprio Santuário de Fátima e de todos os que "seus responsáveis, colaboradores" e também os peregrinos.