Marcelo cresce e Costa recupera em nova sondagem, Rússia ataca depósito de cereais e outros destaques TSF

Depois de meses em queda, tanto o primeiro-ministro, como o Governo recuperam terreno, apesar das notas negativas. Quase 70% dos inquiridos na sondagem TSF-JN-DN reprovam o ministro das Infraestruturas, enquanto o Presidente da República inverte a tendência e tem aprovação de mais de metade dos inquiridos.

A Rússia atacou Odessa esta madrugada pela quarta noite consecutiva, atingindo depósitos de cereais de uma empresa do setor agrícola e destruindo 120 toneladas de produtos.

Os Estados Unidos defenderam esta quinta-feira que a Ucrânia está a utilizar as bombas de fragmentação fornecidas por Washington de forma "adequada e eficaz".

O Ministério da Defesa da Rússia anunciou ter realizado "um exercício de combate" militar no noroeste do mar Negro e disparado mísseis antinavio que destruíram um alvo no mar.

Os organismos do Ministério da Saúde e os estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) têm até final de 2024 para adotar um sistema informático único para centralizar a gestão do transporte não urgente de doentes. À TSF, o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, António Nunes, afirma que esta medida "é um bom indicativo de transparência", mas também cria "uma responsabilidade acrescida".

A nova lei da saúde mental agora publicada acaba com a possibilidade de prolongar a detenção de reclusos inimputáveis que já cumpriram a pena. O presidente da Obra Vicentina de Auxílio aos Reclusos afirma à TSF que "finalmente acaba a prisão perpétua para dezenas de reclusos". Estas pessoas terão de ser libertadas e reintegradas na sociedade. "O Estado tem de dar-lhes apoio".

Uma tempestade de granizo um pedras de gelo do tamanho de bolas de ténis deixou pelo menos 110 pessoas feridas na região de Veneto, no norte de Itália.

As autoridades alemãs esperam, esta sexta-feira, que um especialista em rastos de animais se junte ao segundo dia de buscas pelo suposto felino selvagem e potencialmente perigoso - que se suspeita ser uma leoa - avistado nos arredores de Berlim.