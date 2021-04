Marcelo dá como encerrada polémica com Governo sobre apoios sociais

Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República © Global Imagens

O Presidente da República deu como encerrada a polémica com o Governo em relação aos apoios sociais que promulgou contra a vontade do executivo de António Costa. Esta quarta-feira, o primeiro-ministro anunciou o envio para o tribunal constitucional de um pedido urgente de fiscalização sucessiva das três leis do Parlamento que aumentam os apoios sociais no âmbito da crise social e económica provocada pela pandemia.

Em declarações ao Expresso, Marcelo Rebelo de Sousa afirma que é o direito que serve a política e não o contrário.

Nestas declarações, o chefe de estado defende que o governo e a oposição se entendam para que sejam aprovados os dois próximos orçamentos de modo a que o plano de recuperação seja executado sem sobressaltos até 2023.

O Expresso adianta ainda que na próxima segunda- feira o Presidente vai receber o governador do Banco de Portugal, Mário Centeno, e também o autor do plano de recuperação, António Costa Silva.