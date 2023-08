Marcelo dá razão ao papa sobre migrações e diz que "é preciso mostrar que a Europa está unida"

Marcelo Rebelo de Sousa © Marco Bertorello/AFP

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou esta quinta-feira que o papa Francisco "tem toda a razão" nas críticas que fez à Europa sobre o problema das migrações.

"No fundo ele [papa Francisco] disse que a Europa ou está à altura do seu papel ou fica marginalizada", disse Marcelo, em declarações aos jornalistas, no Parque Eduardo VII.

"É preciso mostrar que a Europa está unida (...). Quem chega tarde, perde uma oportunidade histórica", acrescentou, sublinhando que o continente europeu tem de se projetar para fora.

Questionado sobre os peregrinos que não conseguiram chegar a Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa reconheceu que há problemas, mas que os cinco continentes estão bem representados pela multidão.

O papa Francisco vai encontrar-se, esta quinta-feira, com os peregrinos na Colina dos Encontros, no âmbito da Jornada Mundial da Juventude. As autoridades estimam a presença de 300 a 400 mil pessoas no Parque Eduardo VII e Avenida da Liberdade, em Lisboa.