Marcelo de malas feitas para o Catar, caos em Luanda no funeral de 'Nagrelha' e outros destaques TSF

© Jewel Samad/AFP

Por TSF 22 Novembro, 2022 • 12:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ainda em preparação para a estreia no Mundial do Catar, Rúben Dias afirmou que o "assunto do Cristiano em nada belisca a tranquilidade" da seleção nacional e, para o grupo, esse tema "esteve encerrado desde o início". O atleta sublinhou ainda que a "única coisa na cabeça" da equipa das quinas, por agora, "é ganhar ao Gana".

Logo a seguir à conferência de imprensa de Rúben Dias, más notícias para a seleção: Nuno Mendes está com uma mialgia de esforço e falhou o treino desta manhã. O lateral esquerdo está, assim, em dúvida para o jogo frente ao Gana.

Marcelo está de malas feitas para o Catar. A Assembleia da República aprovou a deslocação do Presidente da República para assistir ao primeiro jogo da seleção nacional no Mundial de futebol.

Ainda no Mundial, uma surpresa: a Argentina perdeu por 1-2 frente à Arábia Saudita. Messi marcou, mas os sauditas conseguiram virar o marcador após três golos anulados aos argentinos. Pode acompanhar tudo sobre os jogos e os golos do torneio aqui.

Morreu o cantor e compositor cubano Pablo Milanés. Tinha 79 anos e estava hospitalizado em Madrid há mais de uma semana. Depois do final dos Trovante, Luís Represas confessa à TSF que Pablo Milanés o ajudou a encontrar um rumo a solo. Em 1992, em Havana, nasceu o disco Represas e o dueto Feiticeira.

Está instalado o caos em Luanda. As cerimónias fúnebres do músico kudurista 'Nagrelha' atraíram milhares de angolanos naquele que será o maior funeral de sempre da região. A polícia angolana acabou por dispersar a multidão com gás lacrimogéneo. O repórter de imagem da agência Lusa Marcos Focosso conta à TSF que viu "pessoas desmaiadas" e "sangue espalhado pelo chão".

Na Grécia, a guarda costeira informou que está em curso uma operação de resgate ao largo da ilha de Creta, após um barco até 500 migrantes a bordo ter emitido um sinal de socorro.

Por cá, com a crise da inflação, está a aumentar o interesse pelos artigos em segunda mão. É o caso, por exemplo, da Kid to Kid, dirigido para as crianças dos zero aos doze anos. Ouça e leia a reportagem da TSF:

Por fim, uma tempestade de neve sem precedentes atingiu o estado de Nova Iorque nos últimos dias. A neve chegou aos dois metros de altura em várias localidades, alcançando níveis históricos.