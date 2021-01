Marcelo defende que faz sentido "ponderar-se fechar todas as escolas"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © LUSA

O Presidente da República defende que, tendo em conta a evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal, deve ponderar-se fechar todas as escolas. À chegada a uma unidade de saúde no Porto, Marcelo Rebelo de Sousa não quis antecipar a decisão do Conselho de Ministros, mas admitiu que, tendo em conta o cenário, faz sentido tomar essa decisão.

"Queria esperar pela decisão do Conselho de Ministros, mas, atendendo à evolução dos factos, parece ter toda a razão ponderar-se fechar todas as escolas", adianta aos jornalistas.

O Conselho de Ministros está reunido esta quinta-feira para definir novas alterações nas medidas do novo confinamento.

O primeiro-ministro, António Costa, deve anunciar estas mudanças ainda esta quinta-feira.

