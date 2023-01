Marcelo deixa aviso a Costa, moção de censura com data marcada e outros destaques TSF

© Evaristo Sá/AFP

O anúncio foi feito ao final da manhã: a moção de censura ao Governo será debatida esta quinta-feira. Já o debate de urgência com o Governo foi agendado para esta quarta-feira.

Marcelo Rebelo de Sousa considera que a passagem dos atuais secretários de Estado João Galamba e Marina Gonçalves a ministro das Infraestruturas e ministra da Habitação, respetivamente, teve como objetivo ser uma solução "que mexe menos naquilo que existia no Governo" e responsabiliza António Costa se a remodelação não resultar.

À TSF, Helena Roseta, especialista nas políticas de habitação, afirma que tem "muita esperança" devido ao facto de, pela primeira vez, haver uma mulher à frente do Ministério da Habitação. Já o presidente da Ordem dos Arquitetos, Gonçalo Byrne, refere que Marina Gonçalves tem acolhido "bastantes medidas" sugeridas pela Ordem para o Conselho Nacional de Habitação.

O segundo período do ano letivo arrancou esta terça-feira, mas muitos alunos não regressaram ainda às aulas devido à realização de greves de professores, que se prolongam durante todo o mês de janeiro.

Uma professora que confessa o cansaço, ao fim de 25 anos de trabalho, recomenda ao ministro João Costa que avalie a justiça das propostas do ministério da Educação falando com a própria mãe.

Depois de um fim de ano com temperaturas acima da média para a época em Portugal, a massa de ar quente proveniente de África que passou pelo país deslocou-se para Estados da Europa pouco habituados a temperaturas tão amenas no Ano Novo.

A cidade de Santos, no litoral do estado de São Paulo, está parada por causa do funeral de Pelé. O corpo do Rei do Futebol atravessa a cidade onde o jogador mais brilhou, do estádio Vila Belmiro ao cemitério, passando pela casa de dona Celeste, a mãe do ídolo brasileiro, com 100 anos. Veja aqui em direto:

O piloto norte-americano de ralis Ken Block morreu, aos 55 anos, vítima de um acidente com uma mota de neve, informou esta terça-feira de madrugada a equipa The Hoonigans.