Marcelo destaca resposta "adequada e atempada" aos novos casos de Covid-19

Por Filipe Santa-Bárbara 03 Março, 2020 • 21:12

"Adequada e atempada até ao presente". É desta forma que o Presidente da República classifica a resposta das autoridades de saúde aos casos confirmados de coronavírus, desvalorizando as falhas na comunicação entre Ministério da Saúde e Direção Geral de Saúde.

Com dois novos casos confirmados no país, Marcelo Rebelo de Sousa nota ainda que, "até este momento, o que conhecemos significa que não há dados que mostrem casos que não tenham que ver com casos anteriores e, em segundo lugar, que tem havido uma capacidade de resposta dos profissionais de saúde e, portanto, do Serviço Nacional de Saúde".

Já sobre as afirmações da ministra da Saúde que, na Comissão da Saúde na Assembleia da República, contradisse a diretora-geral de saúde sobre a capacidade de resposta dos hospitais, Marcelo Rebelo de Sousa salienta que o importante é haver transparência e resposta perante os casos de coronavírus.

"A pressão dos acontecimentos leva a que o discurso e a comunicação, sobretudo quando ela é feita ao longo de dias e de semanas, seja uma realidade que vai conhecendo, de acordo com a pessoas, o estilo próprio de cada pessoa. O importante é o seguinte: Se há casos, transparência relativamente aos casos. Há casos, é preciso haver resposta e há resposta relativamente a esses casos, é isso que os portugueses têm de ter a noção que existe para se sentirem seguros", nota o Presidente da República que confirmou ainda que está em articulação com o governo para visitar uma das unidades hospitalares onde estão internados os cidadãos infetados com o Covid-19.