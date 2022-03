Marcelo alerta para "custos de guerra" após invasão russa à Ucrânia

Marcelo Rebelo de Sousa © Mário Cruz/Lusa

Marcelo Rebelo de Sousa enumerou vários "custos da guerra, que vão acabar por chegar" a Portugal após a invasão da Rússia à Ucrânia, como "custos humanos, integração de pessoas, económicos, financeiros e sociais".

Do ponto de vista português, Marcelo Rebelo de Sousa também destacou "a unidade singular, como na pandemia". Quanto a duas questões que considera "fundamentais" neste momento de crise, destacou "primeiro, a condenação da guerra e, em segundo lugar, a solidariedade para com as vítimas da guerra".

"Há, ao mesmo tempo, iniciativas nas capitais de todo o mundo, para procurar a paz", afirmou o Presidente da República, durante uma visita às instalações da RTP, no âmbito dos 65 anos do canal, acrescentando que "a paz se faz de pequenos passos".

Questionado sobre a terceira ronda de negociações entre a Rússia e a Ucrânia, marcadas para esta segunda-feira, Marcelo diz que "não vale a pena fazer antecipações" porque "ninguém sabe" o que pode acontecer. Para o Presidente da República, sabe-se que há "um esforço contínuo a fazer, pela via do diálogo e da diplomacia".

Para o chefe de Estado, são "impressionantes" as iniciativas de todo o país de ajuda humanitária à Ucrânia.

Marcelo Rebelo de Sousa afirmou que "mesmo quando há guerras" existem "diplomacias paralelas, tentativa de conversações e corredores humanitários".

