Marcelo deu o exemplo e garante que há vacinas da gripe para todos

Há vacinas contra a gripe suficientes para todos os portugueses que as desejem receber, garante Marcelo Rebelo de Sousa, depois de ter sido vacinado na Unidade de Saúde Familiar Descobertas, em Lisboa, com direito a cobertura jornalística para "dar o exemplo".

"Até à primeira semana de dezembro todos os que quiserem vacinar-se serão, progressivamente vacinados", disse o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa vai ainda receber esta segunda-feira a ministra da Saúde em Belém, a primeira de um conjunto de dezenas de audições que o Presidente vai fazer a personalidades da área da Saúde e da Economia.

"Penso que é fundamental que todas as instituições, relacionadas com a saúde mas também com a economia e sociedade, possam dizer como é que veem o que o país vive e como é que podem enfrentar esta situação em conjunto (...) "É muito importante ouvir todos, quanto mais melhor", justificou Marcelo Rebelo de Sousa.

Presidentes de outros países, como Emmanuel Macron em França, exemplifica, ouvem com frequência um conjunto de especialistas e já mudaram várias vezes a política de resposta à pandemia com base nestes encontros, nota.

A vacina da gripe está a partir desta segunda-feira disponível para mais grupos populacionais com o início da segunda fase da campanha, que estende a vacinação a pessoas com 65 ou mais anos e pessoas com doenças crónicas.

A campanha de vacinação do Serviço Nacional de Saúde arrancou em 28 de setembro, com uma primeira fase que incluiu apenas as faixas da população consideradas prioritárias, como residentes em lares de idosos, grávidas e profissionais de saúde e do setor social que prestam cuidados.

Habitualmente, a campanha de vacinação começa apenas em 15 de outubro, mas este ano arrancou mais cedo devido à pandemia de Covid-19.

