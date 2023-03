Marcelo e a confiança em Gouveia e Melo, mandado de captura do TPI para Putin e outros destaques TSF

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa © Estela Silva/Lusa

Por TSF 17 Março, 2023 • 21:03 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, explicou esta sexta-feira que não vai visitar o navio NRP Mondego porque tal "não faria nenhum sentido" depois de o Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Gouveia e Melo, em quem diz confiar, já o ter feito.

Garcia Pereira, especialista em direito laboral e também advogado dos 13 militares da Marinha, que se recusaram a embarcar no navio Mondego, admitiu agir judicialmente contra o almirante Gouveia e Melo. Além de familiares e outros membros das Forças Armadas, Garcia Pereira esteve no aeroporto para receber estes militares e sublinhou que, a par do julgamento e execução pública de que os militares foram alvo quando, na quinta-feira, o chefe de Estado Maior da Armada foi ao Funchal, este grupo de militares foi alvo de uma ato de repreensão pública que vai contra o regulamento de disciplina militar.

Lá fora, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de captura contra o Presidente russo, Vladimir Putin, por crimes de guerra, pelo seu alegado envolvimento em sequestros de crianças na Ucrânia.

Em reação, a Presidência da Ucrânia mostrou-se satisfeita com a emissão de um mandado de captura de Vladimir Putin pelo TPI, que considera o Presidente russo como responsável pela deportação de crianças em áreas da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

Já a diplomacia russa classificou como "insignificante" o anúncio do mandado de captura do Presidente Vladimir Putin pelo TPI.

O procurador-geral do Tribunal Penal Internacional identificou na sua petição de ordem de detenção do Presidente russo a deportação para a Rússia de "pelo menos centenas de crianças de orfanatos e instalações infantis" ucranianos.

Por cá, a Relação de Évora (TRE) considerou que o ex-ministro Eduardo Cabrita "estava em condições de, no mínimo, dizer ao motorista para cumprir as regras de trânsito", no seu mais recente acórdão sobre o atropelamento mortal na A6.

O Governo quer diminuir de 16% para 10% a pobreza em Portugal até 2030 e deverá anunciar em breve medidas para atenuar os efeitos da inflação na alimentação.

Para este sábado, a CGTP promete uma forte mobilização para a manifestação nacional. Ana Pires, da comissão coordenadora da central sindical, contou à TSF que são já muitos os autocarros e comboios de todo o país com viagem marcada para Lisboa.

Como consequência destas duas manifestações vão sentir-se "bastantes constrangimentos" ao trânsito rodoviário em diversas artérias do centro de Lisboa, entre as zonas da Baixa, Amoreiras e Saldanha, informou a PSP, que aconselha o uso de transportes públicos.